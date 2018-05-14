Avlanmaz’dan örnek davranış

Geçtiğimiz günlerde Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen’in “Kan verin, zinde kalın” çağrısına kulak veren AK Parti Nevşehir Milletvekili Ahmet Avlanmaz, Kızılay’ın düzenlediği kan bağış kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Bugünlerde göstermelik ziyaretlerle gününü geçiren Milletvekili aday adaylarının İş Adamı, Milletvekili aday adayı Ahmet Avlanmaz’dan bir örnek alarak “Bir damla kan can kurtarır” sloganını akıllarına getirerek siyaset bir yana memleket insanı için hayırlı bir işe imza atmaları bekleniyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)