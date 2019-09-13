Avanos’ta Başarılı Uyuşturucu Operasyonu

50 plakalı otomobil Avanos Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama talimatı üzerine araç ve şüpheli O.Y. ve Ü.Y. isimli şahısların yapılan aramasında

Araçta bulunan valiz içerisinde ayakkabı içinde şeffaf naylona sarılı vaziyette 2 parça halinde 270 gram Metamfetamin,

Deterjan kutusu içerisinde şeffaf naylona sarılı vaziyette 5 parça halinde 203 gram Bonzai

2 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet pala tabir edilen kesici alet,

15 adet 9 mm dolu tabanca fişeği bulunarak el konulmuş,

Ayrıca şüphelilerden O.Y'ın üzerinde bulunan 4400 TL ve 60 ABD doları ile Ü.Y. üzerinde bulunan 125 TL paraya el konulmuş, olayla ilgili "6136 SKM ve Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmaktan" suçlarından Adli işlem yapılmış sevk edilmiş oldukları Mahkemece TUTUKLANARAK Cezaevine teslim edilmiş.

Devam eden operasyonda, uyuşturucuyu satın aldıkları N.G.. isimli şahısta Nevşehir Merkezde Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanmış evinde ve aracında yapılan aramada yapılan aramada ise;

İkametinde 3 gram metamfetamin ,1 gram tütünle karışık bonzai, ruhsatsız 1 adet silaha ve 11 adet 9 mm fişeğe, şahsın üzerinden çıkan 470 TL paraya ve cep telefonu ile içinde bulunan sim karta el konulmuştur, şahsın İstanbul ilinde bulunan ikametinde ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 10gr metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edilmiş olduğu Mahkemece TUTUKLANARAK İlimiz Cezaevine teslim edilmiştir.

Yine; devriye ekiplerimizce Bahçelievler Mahallesinde bir otoparkta 50 plakalı araç ve içerisinde bulunan dört şahıs üzerinde yapılan aramada ise kâğıda sarılı vaziyette 2 gr. Esrar ele geçirilmiş H.Ö.,E.D., A.G.G., ve M.R.K. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma suçundan işlem yapılmış.