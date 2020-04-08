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Avanos Yolu Üzerindeki Dev Testi Restore Ediliyor
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından Avanos yolu üzerinde bulunan 14 metrelik dev testi için başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.
Nevşehir 08.04.2020, 08:16
Nevşehir'i el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine bağlayan kara yolundaki dev testi, Nevşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.
Çalışmalar çerçevesinde etrafına kurulan iskele ve vinç yardımıyla yıpranan alanları onarılan testinin motifleri baştan aşağı yeniden çizilip boyanıyor.
Kitabesinde Aşık Seyrani'ye ait, "Kör de bilir Avanos'un yolunu testi, bardak kırığından bellidir" mısralarının yer aldığı testinin restore çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin çanak ustası Şaban Topuz’dan bilgiler aldı.