Avanos Yolu Üzerindeki Dev Testi Restore Ediliyor

Nevşehir'i el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesine bağlayan kara yolundaki dev testi, Nevşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Çalışmalar çerçevesinde etrafına kurulan iskele ve vinç yardımıyla yıpranan alanları onarılan testinin motifleri baştan aşağı yeniden çizilip boyanıyor.

Kitabesinde Aşık Seyrani'ye ait, "Kör de bilir Avanos'un yolunu testi, bardak kırığından bellidir" mısralarının yer aldığı testinin restore çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin çanak ustası Şaban Topuz’dan bilgiler aldı.

Kapadokya bölgesindeki kültür ve sanat zenginliğini de anlatan 14 metrelik dev testinin mevsimlerden dolayı deforme olduğu için yenilme çalışması başlatıldığını kaydeden Arı, çalışmaların 15 gün içinde tamamlamasını hedeflediklerini söyledi.



