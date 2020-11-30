Son Dakika
Avanos Belediyesinden Karantinada Olan Vatandaşlara Akşam Yemeği
Avanos Belediyesi toplumsal dayanışma örneklerine bir yenisini daha ekledi.
Nevşehir 30.11.2020, 10:25
Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İBAŞ, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla Covid-19 nedeni ile evinde karantinada olan ve gıda temininde güçlük çeken
Vatandaşlarımızın karantina süresince akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılama hizmeti başlamıştır açıklamasını yaptı. Korona virüs salgınıyla mücadelesini 7/24 sürdüren ve ilçe genelinde önlemlerini artıran Avanos Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Başkan İBAŞ “Covid-19 salgınının günümüzdeki artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın da yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık, Bütün tedbirlerimizi aldık, Hastalarımıza sıcak yemeklerini ulaştıracağız hastalarımızın yanındayız. Dedi