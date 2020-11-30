Avanos Belediyesinden Karantinada Olan Vatandaşlara Akşam Yemeği

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İBAŞ, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla Covid-19 nedeni ile evinde karantinada olan ve gıda temininde güçlük çeken

Vatandaşlarımızın karantina süresince akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılama hizmeti başlamıştır açıklamasını yaptı. Korona virüs salgınıyla mücadelesini 7/24 sürdüren ve ilçe genelinde önlemlerini artıran Avanos Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Avanos Belediyesi Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşların akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılayacak hijyenik paketler halinde hazırlanan sıcak yemekler evlere ulaştırılacak.

Başkan İBAŞ “Covid-19 salgınının günümüzdeki artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın da yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık, Bütün tedbirlerimizi aldık, Hastalarımıza sıcak yemeklerini ulaştıracağız hastalarımızın yanındayız. Dedi