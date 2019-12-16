Avanos Belediyesinden 2020 Yılı Takvimi

Avanos Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında bastırılan 2020 yılı Avanos takviminde, ilçemizin muazzam manzaraları yer alıyor. Takvimde yer alan bir birinden güzel Avanos fotoğrafları, ilçemizin değerli fotoğraf sanatçısı Mustafa Taşkın’ın objektifi ile belediye arşivine kazandırıldı.

Her bir sayfası tablo görselliğinde olan takvim vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuluyor.

2020 yılı takviminin yeni yıla güzellik katmasını temenni ederiz.