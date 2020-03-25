Avanos Belediyesi Ticari Taksi ve Duraklarında Dezenfeksiyon Çalışması Yaptı

Koronavirüs Kovid-19un ülkemizde görülmesinin hemen ardından hızlı bir şekilde dezenfeksiyon işlemlerine başlayan Avanos Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların kalabalık olduğu kamu alanlarının ardından şimdi de ticari taksi ve duraklarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye olarak alınabilecek tüm tedbirleri Avanos’ta aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Celal Alper İbaş,’’ Ülkemizde Koronavirüs Kovid-19 vakasının görülmesiyle birlikte biz Avanos ’da dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Takip eden süreci de en iyi şekilde yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz. İlçemizde kamu binaları, okullar, camiler, parklar, otobüsler, şehir içi minibüsler ve vatandaşlarımızın toplu bulunduğu alanları dezenfeksiyon ettik, bugün itibariyle ticari taksi ve duraklarda da dezenfeksiyon çalışmasını başlattık, bu sebepten dezenfeksiyon işi bizim alabileceğimiz en güzel tedbir. Fakat burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uymaları bu durumun seyrini değiştiren en önemli etken olacak ‘’ diye konuştu.