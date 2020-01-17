Atık maddelerden müzik aletleri sergisi yaptık!

Nevşehir Doğa Kolejinde çevre bilinci ve doğaya karşı duyarlılık oluşması amacıyla öğrencilere atık maddelerden müzik aletleri yaptırdık.

Doğa Kolejinde gerçekleştirilen duyarlılık çalışması Müzik Öğretmeni Ecem Sümer, öncülüğünde öğrencilerin evlerinde yer alan atık maddeleri okula getirmesi ve hayal ettikleri müzik aletlerini resmetleri ile başladı.



İlk okul öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirilen sergide öğrenciler, kartondan gitar, piyano, davul gibi müzik aletleri yaparak boyadı. Atık maddelerin atılmaması ve atık maddelerden nasıl faydalanılacağının anlatıldığı program sergilenerek öğrenciler ve velilerine gösterildi.Okul Müzik Öğretmeni Ecem Sümer, hazırladıkları proje ile öğrencilerin toplumsal bilinç kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Sümer yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin atık maddelerden neler yapabileceklerini onlara göstermek ve bilgisayar teknolojisinden onları uzaklaştırmayı hedefledik. Bizlerin birincil önceliği çocuklarımızın yaklaşan tatilde bilgisayar başından kalkarak çevre bilincine sahip olabilmesi ve duyarlı olarak yetişmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin aileleri ile kaliteli zaman geçirmesi de cabası olacak. Geri dönüşüm sergilerimiz yıl boyu yapılan etkinliklerle de devam edecek."dedi.