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Asfalt serilen yollarda trafik güvenliği için çizgi çalışması
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA YAPIMI TAMAMLANAN YOLLARDA ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPTI.
Nevşehir 24.06.2020, 15:55
Nevşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında yapımı tamamlanan yollarda çizgi çalışması yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.
Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden kullanıma açıldı.