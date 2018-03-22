Asena biriminde bayrak değişimi oldu

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı Asena Biriminde bayrak değişimi, yaşandı. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı binası Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans salonunda yapılan bayrak değişiminde İl Başkanı Ali Türker’in takdiri ile Derya Tunç göreve getirildi.

Kur’an-ı Kerim’e sarılı bayrağı öperek görevi omuzlayan Derya Tunç, kendisini bu göreve laik gören başta İl Başkanı Ali Türker’e ve Ocak yönetime teşekkür etti.

Bu kutsal görevi laiki ile yerine getireceğini vurgulayan Asena Birim Başkanı Derya Tunç, Nevşehir’de yaşlı genç demeden tüm Asenalarımızı Ocağımıza bekliyoruz. Ülkü Ocakları bir eğitim yuvasıdır. Bu hayırlı işte bende varım demek için herkesi Ocağımıza bekliyoruz” dedi.

Ocak Başkanı Ali Türker ise Yeni Birim Başkanı Tunç’a görevinde başarılar diledi.

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