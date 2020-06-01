Arı’dan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ATATÜRK BULVARI VE BELEDİYE CADDESİ’NDE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNARAK VATANDAŞLARA MASKE DAĞITTI.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.
Öğle saatlerinde hemşerileriyle selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Rasim Arı, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Nevşehirlilerin sesine kulak verdiklerini kaydetti.
Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Arı, "Vatandaşlarımızın fikir ve önerilerini hassasiyetle dinliyor, hayır dualarını almak için çalışıyoruz. Halkımızla el ele, gönül gönüle hizmet üretme gayretindeyiz." dedi.
Arı, Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi’ndeki ziyaretleri sırasında ayrıca vatandaşlara maske dağıtarak, maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.