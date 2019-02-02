“Arı Pire gibi maşallah”

Meclisteki ve ilçelerdeki programlardan fırsat buldukça AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı’ya destek olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Açıkgöz, “Yerel seçimlerde il merkezinde bir değişim yaşandı. Sayın Rasim Arı’yı partimiz aday gösterdi. Kendisinin tabiri caizse maşallah Pire gibi olması halk nazarında karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Nevşehir’de de gönül belediyeciliğini yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Yapacak çok işimiz var. AK kadrolar olarak bu şehre nasıl bir katkı sağlarız onun telaşı içerisindeyiz. Rasim kardeşimizde bu bütünün bir parçası. Çok güzelde uyum sağladı. Yaklaşık bir aydır sahada kendisi. Bizde Ankara ve ilçelerdeki programlarımızdan fırsat buldukça kendisinin yanında olmaya gayret ediyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Nevşehir merkezinde de AK belediyeciliği devam ettireceğiz” ifadelerinde bulundu.