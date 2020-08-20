Arabalı Konser Etkinliği Ferman Akgül İle Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süresince vatandaşlara moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal etkinliklerle büyük beğeni toplayan Nevşehir Belediyesi, yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan müzik konserlerini sürdürüyor.

İlki sevilen sanatçı İsmail Altunsaray’ın katılımı ile gerçekleştirilen Arabalı Konser etkinliklerinde bu kez de ünlü sanatçı Ferman Akgül konuk olacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe akşamı 20.30’da başlayacak ve TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde herkesin aracıyla girebileceği konser alanında zorunlu olmadıkça kimsenin araç dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

Konser sırasında arabalar arasında sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşların kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak olan konserde ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.