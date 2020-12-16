Anahtar teslimi ay sonuna kadar sürecek

NEVŞEHİR(MHA) Geçici kabul tutanağı onaylanan konutlar anahtar teslim aşamasına getirildi. Söz konusu proje kapsamında yer alan 227 adet konutun anahtar teslim işlemleri 31 Aralık tarihine kadar tamamlanacak.

Konut alıcıları, belirlenen program çerçevesinde, ilk olarak, satışa aracılık eden Ziraat Bankası A.Ş. Nevşehir Kapadokya Şubesine konutlarına ilişkin KDV tutarını yatıracaklar. 3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecek. Alıcılar, aynı gün konutlarını teslim almak üzere, müşavir firma "OPTİM & PETA İş Ortaklığının Nevşehir Göre Toplu Konut Projesi şantiyesinde hazır bulunacaklar. Alıcıların, konut tesliminde getirmesi gereken belgeler; Kimlik belgesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası, Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi istendi.