Anadolu Vakfı’nın girişimcilik programı ‘Anadolu’nun Kadınları’nın ilk durağı Nevşehir oldu

Anadolu Vakfı’nın, kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Anadolu’nun Kadınları” projesi Nevşehir’de başladı. 18-55 yaş arasındaki kadınların gelişimlerini destekleyici imkanlar sağlayarak ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmeyi ve ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını sağlayacak fırsatlar yaratmayı amaçlayan program kapsamında 12-16 Kasım tarihleri arasında Nevşehir’deki kadınlara girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitim programı kapsamında girişimci kadınlara beş gün boyunca; finans okur yazarlığı, kişisel motivasyon, kişisel liderlik, girişimcilik, şirket kurulumu, KOSGEB destekleri, Türkiye’deki vergi yapısı ve sosyal güvenlik, inovasyon, iş güvenliği, kalite ve pazarlama gibi başlıklarda eğitim verildi.

Kadınları ekonomik hayata dahil ederek hem kendi yeteneklerini keşfetmelerine hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmalarına fırsat yaratacak çalışmalara devam ettiklerini belirten Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı şöyle konuştu: “Anadolu’nun Kadınları projemizle kadınlarımızın birçok alanda kendilerini geliştirerek, aile bütçesine katkıda bulunan, üreten, girişimci bireyler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Bunun için onları geleneksel yöntemler yerine inovasyon ve girişimcilik kavramlarıyla tanıştırıyoruz. Böylece yeni ürün, hizmet veya üretim yöntemleri geliştirmelerini, ekonomide söz sahibi olmalarını hedefliyoruz. Nevşehir’de projemize gösterilen ilgi bize umut verdi.”

“Anadolu’nun Kadınları” projesinin kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek ve ekonomik kalkınmada etkin rol almasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ise proje kapsamında eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra danışmanlık desteği de verdiklerini belirtti.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

1979 yılında, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, Anadolu insanının yanında olmak amacıyla Anadolu Grubu’nun da kurucuları olan, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan Anadolu Vakfı bugün eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak için çalışmaktadır. Global düzeyde yenilikçi ve öncü uygulamalar ile bölgesinde sosyal etkisi yüksek, sosyal yatırımda kurumsallaşmış bir “Mükemmeliyet Merkezi” olmak vizyonunu benimsemiştir.

Kurulduğu günden bu yana 28.000’den fazla burs sağlayan Vakıf, her yıl, devlet üniversitelerinde lisans eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi ve akademik açıdan başarılı 750 öğrenciye burs vermektedir. Ayrıca, eğitim alanında ülke genelinde pek çok önemli sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir.

Sağlık alanında da çalışmalar yürüten Anadolu Vakfı, 2005 yılından bu yana Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile karşılıksız olarak 45 binden fazla ihtiyaç sahibi hastaya toplamda 560 bine yakın bedelsiz sağlık hizmeti sağlamıştır.

Bugüne kadar 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırarak ilgili bakanlıklara teslim eden Anadolu Vakfı eserlerine sahip çıkmaya devam etmektedir.