Anadolu Mektebi Nevşehir'de

Anadolu Mektebi, “Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek” başlığıyla 8-10 Ekim 2019 tarihlerinde Nevşehir ilimizde bir program gerçekleştirecek. Anadolu Mektebi, okuttuğu 5. Yazar olarak belirlediği, Türk Düşünce ve edebi hayatına damgasını vurmuş Necip Fazıl Kısakürek’i Düzce ve Van’dan sonra Nevşehir’de çeşitli etkinliklerle anacak.

Nevşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek programa Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor.

Programın açılış paneli, 08 Ekim 2019 Salı günü saat 10.00’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Karavezir Kongre Salonunda icra edilecek. 10 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da yine aynı mekanda düzenlenecek kapanış paneliyle program sona erecek.

Ülkemizin 12 farklı şehrinden 40 öğrencinin panelist olarak görev alacağı programa yaklaşık 110 Anadolu Mektebi mensubu dâhil olacak. Program kapsamında yazar-öğrenci buluşmaları, sanat yönetmenliğini Nebahat Konu Yılmaz’ın yaptığı Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği korosu, Üstadın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirecekler. Ankara Devlet Tiyatroları Üstadın unutulmaz eserlerinden Reis Bey’i Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Salonunda sahneye taşıyacak. Nevşehir şehir merkezi ve Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklere yönelik düzenlenecek kültür gezileri de farklı etkinlikler olarak yerini alacak.

Programla ilgili açıklama yapan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Nevşehir’de Necip Fazıl Kısakürek’le ilgili program yapmanın özel bir heyecanı içerisinde olduklarının altını çizdi. Bu şehrin Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu ekolüne gönül verenler için müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

Necip Fazılın ülkemiz için değerli bir isim olduğunu, eserlerinin derin ve bütüncül okunmasının önemine vurgu yapan Sami Güçlü, edebi eserleri düşüncesi ve mücadelesiyle bu büyük şair ve fikir adamını yeni neslin tanıması gerektiğini belirtti.

Ülkemiz genelinde 30’un üzerinde şehirde 3.000’e yakın öğrencinin Necip Fazıl okumaları yaptığını ve pek çok şehirde programlar düzenlendiğini ifade ederek 08 ve 10 Ekim 2019 tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenecek “Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek” programına tüm kültür sanat adamlarını ve ilgilileri davet etti.