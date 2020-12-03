Son Dakika

Anadolu Masalları’nın Konuğu Bahçeşehir Koleji Öğrencisi Bilge Duru Keçeci

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğinde yürütülen bir proje olan Anadolu Masalları projesi Anadolu Kültürü ve bu kültürün aktarımı için çok önemlidir.

Nevşehir 03.12.2020, 13:34 03.12.2020, 13:41
Anadolu Masalları’nın Konuğu Bahçeşehir Koleji Öğrencisi Bilge Duru Keçeci
banner230

Bu bağlamda projenin Nevşehir temsilciliği de sürekli ve güzel etkinlikler ile projeyi hayatla birleştirmekte ve her yaşa hitap etmektedir.

Bu güzel ve özel projenin bugünkü masal anlatıcısı Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü 7. Sınıf öğrencisi Bilge Duru Keçeci, tüm arkadaşlarını ve tüm masal sevdalılarını saat 19.00 da beklemektedir.

Masal kültürümüzün ve çocukluğumuzun şifresi bizi biz yapan en önemli değerlerimizdendir, haydi hep birlikte Bilge Duru’ya kulak verelim.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@