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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
Anadolu Masalları’nın Konuğu Bahçeşehir Koleji Öğrencisi Bilge Duru Keçeci
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğinde yürütülen bir proje olan Anadolu Masalları projesi Anadolu Kültürü ve bu kültürün aktarımı için çok önemlidir.
Nevşehir 03.12.2020, 13:34 03.12.2020, 13:41
Bu bağlamda projenin Nevşehir temsilciliği de sürekli ve güzel etkinlikler ile projeyi hayatla birleştirmekte ve her yaşa hitap etmektedir.
Masal kültürümüzün ve çocukluğumuzun şifresi bizi biz yapan en önemli değerlerimizdendir, haydi hep birlikte Bilge Duru’ya kulak verelim.