Anadolu İHL Müdür Yardımcısı Bilgin, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merkez Alibey Camii’nde kılınan Cuma namazının akabinde Merhum Muammer Bilgin, cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.

Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler Merhum Muammer Bilgin’in Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, Nevşehir Anadolu İHL Müdür Yardımcısı Merhum Muammer Bilgin ’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar ve başsağlığı diledi.

Merhum Bilgi’nin ailesi ve yakınları ise kendilerini bu acılı günlerde yalnız bırakmayarak, ziyarette bulunan Vali Aktaş’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Taziye ziyaretine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç katıldı.