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Anadolu İHL Müdür Yardımcısı Bilgin, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vefat eden Nevşehir Anadolu İHL Müdür Yardımcısı Muammer Bilgin’in cenaze namazına katıldı ve akabinde de taziye ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 11.01.2020, 13:41
Merkez Alibey Camii’nde kılınan Cuma namazının akabinde Merhum Muammer Bilgin, cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığında toprağa verildi.
Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler Merhum Muammer Bilgin’in Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Merhum Bilgi’nin ailesi ve yakınları ise kendilerini bu acılı günlerde yalnız bırakmayarak, ziyarette bulunan Vali Aktaş’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.
Taziye ziyaretine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç katıldı.