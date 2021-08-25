Altyapı Çalışmaları Tamamlanan Yeni Mahalle’de Sıcak Asfalt Serimi Başlıyor

Nevşehir Belediyesi ekiplerince, Yeni Mahalle’de yaşanan altyapı probleminden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için altyapı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Lise Caddesi, Sahil Sokak ve Okul Sokak'ta yapılan çalışma ile birlikte mahallenin uzun yıllardır kullanılan ve yüksek katlarda basınç problemine sebep olan eski içme suyu hatları tamamen yenilendi.

Yeni nesil polietilen borularla güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturulan mahallede ayrıca ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün mahallede sıcak asfalt için hazırlıklarına başladı.

İş makineleri yardımı ile PMT serimi yapılan mahallede sıcak asfalt ile birlikte yaya kaldırımları da yenilenecek.