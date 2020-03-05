Altınyüreklilerden Yardım Kampanyası

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrenci kurulu ve Altınyürekliler Komisyonun talebi üzerine Elazığ ve Malatya’daki üzücü depremi yaşayan depremzedelerimize Kırtasiye,Ayakkabı ve Kıyafet yardım kampanyası düzenlenmiş ve Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri ve velileri sosyal sorumlulukları kapsamında kampanyaya katılmışlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumunun Altın yürekli öğrencileri ve velileri kullanmadığı ve yeni aldıkları elbiseleri, kırtasiye malzemelerini getirerek Elazığ ve Malatya’da bulunan ihtiyaç sahibi depremzedelere öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri ile beraber yardımlarını gönderdiler.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak güzel bir toplumsal duyarlılıkla hareket edip,örnek bir davranış sergileyen Altınyürekli öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize yardım kampanyamıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.