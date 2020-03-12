Altın Yüreklerde İstiklal Marşı Coşkusu!

Milletimizin vatan sevgisini, bağımsız yaşama kararlılığını ve gücüne verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşımız; Anadolu’da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, Milletimizin esareti reddederek verdiği kahramanlıklar ile dolu bağımsızlık mücadelesinin sürdürmesine moral ve cesaret kaynağı olmuştur.

Bu duygu düşüncelerle öğrencilerimiz İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. Yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu destanı yazdıran atalarımızı İstiklal mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy’u şükran ve minnetle anarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı coşkuyla seslendirdiler.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu yüreği vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolu geleceğe güven veren nesiller yetiştirmeye devam ediyor.