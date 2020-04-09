Ali Türker’den çağrı var; Kaos yaratmak istiyorlar

Ülkücü camiaya ve vatandaşlara çağrıda da bulunan Ocak Başkanı Ali Türker, Böylesi zor zamanlarda bile spekülasyonlarla kafa karıştırmak, çamur siyasetlerini zorlukla beslemek isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başkanı Türker’in açıklaması şu şekilde oldu; “Fetö terör örgütüne sempatisi olan, pkk ile dirsek temasında olan-olmak isteyen ne kadar şerefsiz varsa bilsin ki Türk milliyetçileri var oldukça yok olmaya mahkumsunuz! Bu gün biriniz, yarın hepiniz yok olacaksınız!

Bu zor günlerde pencerenin arkasından, sosyal medya hesaplarından kaos yaratmak isteyenler bilsin ki, karşılıksız sevdiğimiz devletimizin ve milletimizim yanında olacak ve elbet bu günleri atlatacağız.

Mensuplarımız başta olmak üzere, kıymetli halkımızdan isteğimiz böylesi zor zamanlarda bile spekülasyonlarla kafa karıştırmak, çamur siyasetlerini zorlukla beslemek isteyenlere itibar edilmesin.

Birlik ve beraberlik içinde bu günlerde geçecek ve bu millet ihanet edenden, kahpelik edenden illaki alacağını alacaktır!”