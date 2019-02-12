Aktürk, Ürgüp projelerini açıkladı

Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğu vurgusunu yapan Aktürk, "2 dönemdir Fahri Yıldız Ağabeyim biliyorsunuz Ürgüp'te Ak Parti Belediyeciliği ile ortaya koyduğu projelerle Ürgüp'ün altyapı problemini uzun yıllar çözdü. Biz şimdi bu bayrağı daha nasıl ileriye taşıyabiliriz ona bakacağız" dedi. Aktürk, "Kapadokya bölgesinin lokomotifi olan Ürgüp'ün turizmden gerekli payını alan, esnafının yüzü gülen, gençlere, çocuklara, kadınlara sosyal projelerin öne çıktığı daha yaşanabilir bir Ürgüp hedefi ile yola çıktık" dedi.

"BU EKİBİN HER TÜRLÜ ELLERİ OLABİLİR, SADECE BİR BEYNİ OLACAK, O BEYİNDE ÜRGÜP İÇİN ÇALIŞACAK" Ekip çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk, Hedefinin ben siyasetinden, biz siyasetine geçmek olduğunu dile getirerek "istişare ve ortak akılla yöneteceğimiz şehrimizde, toplum tarafından kabul edilen, toplumsal aldıkları görevler bakımından da hem teknik hem sosyal hem de esnaf yönleriyle öne çıkmış, bizlerin derdine ortak olabilen bir takım oluşturma hedefimiz var. Bu takımın her türlü elleri olabilir fakat bu takımın sadece bir beyni olacak, o beyinde sadece Ürgüp için çalışacak" dedi.

AK PARTİ ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET AKTÜRK'ÜN BAZI PROJELERİ: Ayağı yere sağlam basan projelerle ortaya çıktıklarını belirten Aktürk, saha çalışmalarında gözlemlediğimiz halktan gelen talepler doğrultusunda projeleri oluşturduklarını ifade ederek, her türlü bütçe, kaynak ve uygunluk anlamındaki çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

OTOPARK SORUNU: Öncelikli hedefinin Ürgüp'teki otopark sorununu çözmek olduğunu belirten Aktürk. "İlçedeki otopark sorununu çözdüğümüzde, ilçedeki trafik yoğunluğunu azalttığımızda, bölgemize gelecek insanlar daha rahat park edebilir, daha rahat vakit geçirebilir. İnşallah otopark sorununu çözerek ilçemizin ekonomik yaşantısına da katkı sağlayacağız" dedi.

MODERN KAPALI PAZAR YERİ: Aktürk, saha çalışmalarında vatandaşların modern kapalı pazar yeri talebinin olduğunu dile getirerek, "Ürgüp'ümüze her mevsim hizmet verecek olan modern kapalı pazar yerini hizmete sunacağız. Köylümüzün alın terini katarak ürettiği ürünlerini halkımızla buluşturacağı köy pazarını da modern kapalı pazar yeri içerisinde konumlandıracağız. dedi. 7/24

AÇIK KAPI UYGULAMASI: Belediyelerin halka hizmet kapısı, başkanların da halkın hizmetkarı olduğunu vurgulayan Aktürk, "Gönlümüz de kapımız da milletimize her zaman açık olacak, Milletimizle aramızda hiç bir engel bulunmayacak" dedi.

AKSALUR MAHALLESİ: Aktürk Ürgüp'ün Aksalur Mahallesi ile ilgili olarakda "Aksalur Mahallemize, gerek altyapı, gerek üstyapı ile sosyal kültürel alanda hak ettiği bütün hizmetleri ulaştıracağız" dedi.

AR-GE BELEDİYECİLİĞİ: Ürgüp Belediyesi'ni günü değil, geleceği planlayan, kaynakları akılcı kullanan belediyecilik anlayışı ile yöneteceğini vurgulayan Aktürk, araştırma ve geliştirmeye büyük önem vereceklerinin altını çizdi.