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Aktürk, AA’nın Düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Nevşehir 10.12.2019, 11:54
Aktürk, AA’nın Düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
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Oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Aktürk, haber kategorisinde, Anadolu Ajansı Nevşehir sorumlusu Behçet Alkan’ın “Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü,” fotoğrafına, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Millilerden Asker Selamı” başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yarışmada çok başarılı fotoğraflar olduğunu dile getiren Başkan Aktürk, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ettiğini ifade etti.

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