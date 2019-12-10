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Aktürk, AA’nın Düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” Oylamasına Katıldı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK, Anadolu Ajansı’nın (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
Nevşehir 10.12.2019, 11:54
Oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Aktürk, haber kategorisinde, Anadolu Ajansı Nevşehir sorumlusu Behçet Alkan’ın “Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü,” fotoğrafına, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın’ın “Millilerden Asker Selamı” başlıklı fotoğrafına oy verdi.
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