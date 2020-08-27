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Aksaray’da hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı

Aksaray adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Nevşehir 27.08.2020, 14:54
Aksaray’da hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı
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Aksaray adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray adli makamlarınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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