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Aksaray’da hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı
Aksaray adli makamlarınca hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.
Nevşehir 27.08.2020, 14:54
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray adli makamlarınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.