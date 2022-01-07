Akgül Ticaret’ten Haber50’ye Gazeteciler Günü Ziyareti

Ürettiği Muşkara kolonyası ve kahvesiyle adından söz ettiren Akgül Ticaret, kalitesiyle il sınırlarını aşarak Türkiye’nin birçok iline Nevşehir’de ürettiği ürünleri gönderiyor.

Kalitesiyle kısa zamanda herkesin beğenisini kazanan Muşkara kolonyası ve kahvesi birçok vatandaş tarafından ilk sırada tercih ediliyor.

Muşkara markasının tanıtımına katkı sağlayan basın mensuplarını ziyaret eden Akgül Ticaret yetkilisi Fatih Zağlanmış, Haber50.com İmtiyaz Sahibi Levent Ahmet Menekşe'yi gazeteciler günü münasebetiyle ziyaret ederek teşekkür etti.

Zağlanmış, Nevşehir’de üretilen bir markanın Türkiye’nin birçok ilinde tercih edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Zağlanmış, Nevşehir ismini tüm dünyaya duyurmak için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.