Son Dakika
AK Partiden MHP'ye tam kadro ziyaret
AK Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisine tam kadro ziyarette bulundu.
Nevşehir 27.11.2020, 15:46
NEVŞEHİR(MHA) AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin yanı sıra İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitaslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve İbrahim Yüzer Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret ettiler.
AK Parti heyeti geçtiğimiz günlerde yapılan merkez ilçe ve il kongrelerinin ardından yeniden göreve gelen başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundular.