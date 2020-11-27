AK Partiden MHP'ye tam kadro ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) AK Partili Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'nin yanı sıra İl Başkanı M. Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitaslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve İbrahim Yüzer Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret ettiler.

Önce MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, salon boşaltılıp havalandırıldıktan sonra MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiler.

AK Parti heyeti geçtiğimiz günlerde yapılan merkez ilçe ve il kongrelerinin ardından yeniden göreve gelen başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundular.