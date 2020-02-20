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AK Parti’de kongre süreci hafta sonunda başlıyor
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci 22 Şubat Cumartesi günü Derinkuyu İlçe kongresi ile başlıyor.
Nevşehir 20.02.2020, 15:15 20.02.2020, 16:20
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci 22 Şubat Cumartesi günü Derinkuyu İlçe kongresi ile başlıyor.
Konu hakkında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf YANAR "Hafta sonu büyük bir coşku ve heyecan ile gerçekleştirmeye hazırlandığımız İlçe Kongrelerimiz öncesinde 3 kadememizin ilçe başkanları ile bir araya gelerek Genişletilmiş İlçe Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımız ve kongrelerimiz hayırlara vesile olsun inşallah .. " dedi