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AK Parti’de Bayramlaşma
Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti’de düzenlenen bayramlaşma programı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Nevşehir 01.08.2020, 12:46
AK Parti’de bayramlaşma programı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle yapıldı.
AK Parti İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma görüşmesinde AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Başkanı M.Rauf Yanar, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları başkanı Furkan Türker hazır bulundu.
AK Parti yöneticileri burada partinin il, ilçe ve belde teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev yapan partililerle bayramlaşarak Kurban Bayramı’nı kutladı.