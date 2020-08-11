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AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

AK PARTİ NEVŞEHİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AK PARTİLİ KADINLARA YÖNELİK TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELEN KÖŞE YAZARI ABDURRAHMAN DİLİPAK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.

Nevşehir 11.08.2020, 14:43
AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
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AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti. Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın AK Parti’li kadınlara yönelik hakaret ve saldırılar gerçekleştirdiğini ileri süren Bilgiç, bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci başlattıklarını ifade etti. Çeşitli gerekçeler öne sürerek, AK Parti’li kadınlara ağır hakaretlerde bulunanların yapıcı tavırdan uzak olduğunu belirten Bilgiç, "Partimiz, 18 yıldır gerek ülkemizde gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleler yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadelerine sunmuştur." dedi.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç’in parti binasında düzenlediği basın toplantısına AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik etti.

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