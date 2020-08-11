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AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu
AK PARTİ NEVŞEHİR KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AK PARTİLİ KADINLARA YÖNELİK TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELEN KÖŞE YAZARI ABDURRAHMAN DİLİPAK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.
Nevşehir 11.08.2020, 14:43
AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Partili kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç’in parti binasında düzenlediği basın toplantısına AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik etti.