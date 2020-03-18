AK Parti İl Başkanı Yanar; “Çanakkale Zaferi, Dünyada Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Kahramanlık Destanıdır”
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, “18 Mart Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferle milletimiz; bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir” dedi.
Çanakkale’nin yalnız bizim tarihimizin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğuna vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Yanar; "Çanakkale’de milletimizin kazandığı bu zafer, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. 18 Mart Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferle milletimiz; bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatan toprakları için savaşmıştır. Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.