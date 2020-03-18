AK Parti İl Başkanı Yanar; “Çanakkale Zaferi, Dünyada Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Kahramanlık Destanıdır”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Yanar, büyük Türk Milletinin, bu vatanı tarih sahnesinde yerle bir etmek isteyenlere karşı ‘Bu topraklarda başka bir gücün boyunduruğunda yaşamayı asla kabul etmiyoruz’ diyebilen büyük bir ruhun dışa vuruşu olduğunu söyledi.

Çanakkale’nin yalnız bizim tarihimizin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğuna vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Yanar; "Çanakkale’de milletimizin kazandığı bu zafer, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. 18 Mart Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferle milletimiz; bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatan toprakları için savaşmıştır. Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.