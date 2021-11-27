AK Parti heyetinden Başkan Aksoy'a ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Yapılan ziyarette İl Başkanı Ali Kemikkıran, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Süleyman Özgün, İlçe Başkanı Hakan Demir, İl Genel Meclisi Üyesi Şenol Kendir, Belediye Meclis Üyeleri Bumin Demir, Yücel Kabak ve Ayvaz Yolalan eşlik etti.

Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Aksoy heyete teşekkür etti.