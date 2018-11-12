AK Parti Heyeti Hafızlık Eğitimi Alan Çocuklarla Bir Araya Geldi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Beldesinde bulunan Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Erkek Kuran Kursu’nu ziyaret ederek, burada hafızlık eğitimi alan öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik’in de refakat ettiği ziyarette, Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Erkek Kuran Kursu yetkililerinden burada sürdürülen eğitim çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar daha sonra merkezin yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yediler.

Belediye Başkanı Seçen ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe ile AK Parti İl Başkanı Yanar, daha sonra çocuklarla sohbet ettiler.