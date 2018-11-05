AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş NEVÜ’de

Üniversitenin akademik yılı açılış törenine katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u üniversiteye gelişlerinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.

Tören öncesi Kurtulmuş’u makamında ağırlayan Rektör Bağlı, kendilerine teşekkür ederek günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Üniversite Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini kaleme alan Kurtulmuş beraberindekilerle daha sonra 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin gerçekleştirileceği Kültür ve Kongre Merkezine geçti.