AK Parti esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor

Mustafa Açıkgöz yaptığı açıklama "24 Haziran’da milletimizin zaferini ilan ettiğimiz ana kadar milletimizle el ele gönül gönüle durmadan, duraksamadan çalışacağız. Biriz, beraberiz, birlikte Nevşehir, " dedi

Açıkgöz, görüşmelerinde, Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı, vatandaşlardan hem Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de partilerine destek istedi.

Açıkgöz, gezisi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "AK Parti ile milletimizin arasında öyle bir bağ var ki onu engellemeye hiçbir faninin gücü yetmez. Bu bağın adı, imandır, sevgidir, aşktır, muhabbettir.‬" dedi.

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