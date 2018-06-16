AK Parti'de Coşkulu Bayramlaşma

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından ,Parti binasının kapısında karşılanan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’ın yanı sıra AK Partililer, daha sonra Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda düzenlenen bayramlaşmaya katıldılar.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, partilileriyle bayramlaştılar.

Düzenlenen törende konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Yanar, coşkulu bir şekilde gerçekleştirilen bayramlaşmanın bir benzerini de 24 Haziran akşamı burada yenileme arzusu içerisinde olduklarını belirterek, bu denli bir ilgi ile bu oluşumun 24 Haziran’da taçlandırılması temennisini iletti.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Emre Çalışkan, büyük bir huşu içerisinde idrak edilen Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’nın da tüm Milletimiz ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

12 yıldan beri AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nda yöneticilik görevinde bulunduğunu ve AK davanın hizmetkarlığını arkadaşları ile birlikte yürüttüklerini dile getiren Çalışkan, seçimler öncesinde tüm parti kadrolarının saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılımlarından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Nevşehir’de 3-0 geleneğinin bu seçimlerde de bozulmayacağına yürekten inandığını aktaran Çalışkan, mutlak surette partililerin sandığa sahip çıkmaları gerektiğinin altını çizdi. Çalışkan “ 24 Haziran’daki seçim, sadece önümüzdeki 5 yılı değil, belki de önümüzdeki 100 yılı da kapsaması açısından oldukça önemli. Bu düşünce içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “dedi.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili adayı Yücel Menekşe, vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek başladığı konuşmasına, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinge katılımın oldukça yüksek oluşu nedeniyle vatandaşlara teşekkür ederek sürdürdü.

Menekşe, yaptıkları saha çalışmalarında halkın kendilerine yönelik gösterdiği ilgi ve alakadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek “ Önümüzde 9 günlük bir süreç var.Bunu çok iyi değerlendirerek çalışmalar yapmalıyız. Bizim yolumuz Erdoğan’ın yolu. Cumhurbaşkanımızın mitingindeki coşkuyu sandıklara yansıttığımızda daha güçlü bir Nevşehir ve Türkiye’nin de yolunu açmış olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’ de başta Nevşehirli hemşehrileri olmak üzere tüm İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramını tebrik etti.

Nevşehir tarihinde en geniş katılımlı mitinginin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mitingi olduğunu dile getiren Açıkgöz, sahada yapılan tüm çalışmalarla birlikte seçim günü sandığa çok iyi sahip çıkılması gerektiğine inandığını ifade etti. Açıkgöz “ İnşaallah Vakit Nevşehir Vakti ve Vakit Türkiye Vakti diyeceğiz. Sahada yaptığımız çalışmalarda halkımızın bizlere yönelik teveccühünün oldukça büyük olduğunu gözlemlediğini kaydeden Açıkgöz, bu çalışmalara ilave olarak sandığa sahip çıkmanın bir o kadar önem taşıdığının atını çizdi. Sandıkların çok iyi korunması için tüm partililerin açıkgöz olması gerektiğini söyleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 24 Haziran seçiminin sadece Milletin değil, ümmetin seçimi olacağını kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ‘ de , 14 Ağustos 2001’ de bu davanın bir neferi olma onuruna nail olan bir kişi olarak, bu davada belediye başkanı olarak onurlandığını belirterek “ Görevimizin şuuru içerisindeyim. Ne denli bir yük aldığımın şuuru içerindeyim. Biz efendi olmaya değil, halkımıza hizmetkarlık yapmak için bu görevi aldık. El ele gönül gönüle de 7 gün 24 saat aziz vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim oldukça önemli. Biz bu seçimlerde gelecek 100 yılı da oylayacağız. İnanıyorum ki bu çatının altında siyaset yapanları tarih mutlaka yazacak. Bizim davamız İ’lay-i Kelimetullah davasıdır.”dedi.