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Aile Hekiminden, Sağlık İl Müdürlüğüne teşekkür

NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE BULUNAN ENTEGRE HASTANESİNDE GÖREVLİ DOKTOR HAKAN GÜRBÜZ, SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.

Nevşehir 01.04.2020, 18:30
Aile Hekiminden, Sağlık İl Müdürlüğüne teşekkür
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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarını düşündüğü için teşekkür etti.

Tüm dünyada korona virüs ile mücadele kapsamında başta ABD, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere bir çok ülkede sağlık çalışanlarının gerekli malzeme desteği alamamasından dolayı şikayet etmesinin ardından Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz ise sosyal medya hesabından Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü’ne verilen malzeme desteğinden dolayı teşekkür etti. Gürbüz, “Nevşehir Sağlık Müdürlüğü her zamanki gibi farkını gösterdi ve 1. basamağa gözü gibi baktı. Salgının ilk gününden itibaren N95 maskemizi, koruyucu tulumlarımızı gözlüklerimizi, bonelerimizi, eldivenlerimizi eksik etmediği gibi deterjanından oda spreyine, el temizleme jelinden kağıt havlusuna kadar temin etti. Bizde Müdürlüğümüzün yüzünü kara çıkarmamak için canla başla çalışıyoruz. Kadim Türk devleti var olsun” sözlerini paylaştı.

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