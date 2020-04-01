Son Dakika
Aile Hekiminden, Sağlık İl Müdürlüğüne teşekkür
NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE BULUNAN ENTEGRE HASTANESİNDE GÖREVLİ DOKTOR HAKAN GÜRBÜZ, SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORONA VİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.
Nevşehir 01.04.2020, 18:30
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan entegre hastanesinde görevli doktor Hakan Gürbüz, Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında doktor ve sağlık çalışanlarını düşündüğü için teşekkür etti.