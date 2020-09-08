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AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri yeniden başlıyor
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kodluyoruz işbirliğiyle düzenlenen Web Geliştirme Bootcamp Eğitimlerine kayıtlar yeniden başladı.
Nevşehir 08.09.2020, 10:36
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kodluyoruz işbirliğiyle düzenlenen Web Geliştirme Bootcamp Eğitimlerine kayıtlar yeniden başladı.
Adaylar, Bootcamp başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere AHİKA’nın internet sitesi duyurular bölümden ulaşarak başvurularını da yapabilecek.