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AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti
AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA) KORONA VİRÜS (KOVİD-19) İLE MÜCADELEYE KATKI SAĞLAMAK VE SALGININ ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ACİL ÇÖZÜM SUNAN PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA PROGRAM İLAN ETTİ.
Nevşehir 01.04.2020, 15:54 01.04.2020, 16:06
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti.
“Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az, yüzde 100’ünden fazla olamayacak. Kar amacı güden işletmeler için ise destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 80’inden fazla olamayacak.”
AHİKA tarafından son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2020 olarak açıklandı.