Afganistan Öğrencileri Temsilcisi Zamani’den Rektörümüze Ziyaret

NEVÜ Afganistan Öğrencileri Temsilcisi Zamanullah Zamani ve Yardımcısı Milad Haşimi’yi makamında kabul eden Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretlerinde Üniversitemizde eğitim-öğretim gören Afganistan uyruklu öğrencilere yönelik talep ve istekleri dile getiren Zamanullah Zamani, kendilerine her daim destek olan Rektörümüz Bağlı’ya teşekkür etti.

NEVÜ’de eğitim-öğretim gören bütün öğrencilerin talep ve önerilerine daima açık olduklarını belirten Rektörümüz Bağlı, “Bizler, Üniversitemize gerek yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gerekse farklı kıtalardan gelen bütün öğrencilerimizin kaynaşmasına, kültür alışverişinde bulunmasına, onların daha iyi bir eğitim almalarına yönelik çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sizlerin talep ve görüşleriniz de bizler için çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde sorun ve talepleri en kısa zamanda çözüme kavuşturmuş oluruz” diye konuştu.

Rektörümüz ile bir süre görüşen Zamani, ziyaret sonunda Rektörümüze üzerinde “Gönül Birliği Dil Birliğinden Daha Güzeldir’ yazılı tablo hediye etti.