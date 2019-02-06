Acil çağrı merkezi artık yeni binasında hizmet veriyor

NEVŞEHİR(MHA) Ülke genelinde acil yardım hizmeti sunan kurumların tek merkezde 112 numarası altında toplanması projesi kapsamında, Bakanlık uhdesinde tüm illerde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulması amaçlanmış, bu amaçla da Valilik bünyesinde kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü" 12 Ocak 2016 tarihinden itibaren, İlimiz 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 65/4 adresinde yapımı tamamlanan binasında hizmete başladı.

17 Ocak 2019 tarihi itibariyle de Merkez ilçe 110 çağrılarını karşılayarak aktif olarak faaliyetlerine başladı.