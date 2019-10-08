Son Dakika

Açıkgöz’den MHA’ya kutlama

Nevşehir’in en uzun soluklu ve tek yerel haber ajansı Manşet Haber Ajansı 9 yaşında.

Nevşehir 08.10.2019, 13:17
Açıkgöz’den MHA’ya kutlama
banner230

NEVŞEHİR(MHA) 2011 Eylül ayında faaliyetine başlayan ve o günden bu yana yerel gazete, internet sitesi ve radyolara haber servisi yapan Manşet Haber Ajansının 9. Yılını kutlayanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de vardı.

MHA Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Ali Çamur’u ziyaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:37
Öğle 12:34
İkindi 15:47
Akşam 18:20
Yatsı 19:36

Gelişmelerden Haberdar Olun

@