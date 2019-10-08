Açıkgöz’den MHA’ya kutlama

NEVŞEHİR(MHA) 2011 Eylül ayında faaliyetine başlayan ve o günden bu yana yerel gazete, internet sitesi ve radyolara haber servisi yapan Manşet Haber Ajansının 9. Yılını kutlayanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de vardı.

MHA Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Ali Çamur’u ziyaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.