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Açıkgöz’den MHA’ya kutlama
Nevşehir’in en uzun soluklu ve tek yerel haber ajansı Manşet Haber Ajansı 9 yaşında.
Nevşehir 08.10.2019, 13:17
NEVŞEHİR(MHA) 2011 Eylül ayında faaliyetine başlayan ve o günden bu yana yerel gazete, internet sitesi ve radyolara haber servisi yapan Manşet Haber Ajansının 9. Yılını kutlayanlar arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de vardı.
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