Açıkgöz, Zahire pazarı esnaflarını ziyaret etti

24 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Açıkgöz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili genel seçimleri için Zahire pazarı esnaflarını tek tek ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyerek 24 Haziranda yapılacak olan genel seçimde destek taleplerini yineledi.‬

Açıkgöz yaptığı açıklamada ‪“Anadolu’muzun güzel insanlarına hizmet yakışır. 24 Haziran’da destek aziz milletimizden, 16 yıldır olduğu gibi milletimize hizmetkâr olmak bizden. Birlikte çalışacağız,#Türkiye kazanacak.”‬ dedi