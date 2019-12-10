Açıkgöz'ün Kapadokya Alan Başkanlığı hakkındaki 2020 Bütçe Konuşması

Açıkgöz konuşmasında, "Sayın Başkan, Kıymetli Divan, Değerli Milletvekili arkadaşlarım; aziz ve kahraman milletim hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlarım.

2020 yılı bütçemiz, hayırlı ve bereketli olsun inşallah.

2020 yılı bütçesi sadece Türkiye’nin bütçesi değil, dünya mazlum coğrafyalarının; umudunu Türkiye’ye –bizlere- bağlamış masumların; kan ve gözyaşı içinde inim inim inleyen zulme uğrayan ümmet coğrafyasının bütçesidir.

İnşAllah milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki müreffeh, zengin ve kalkınmış Türkiye, bölgesinin barış teminatıdır. Ayrıca her türlü zulmün ve haksızlığın cirit attığı dünyada mazlum ve masumların gerçek ve tek savunucusu ve hamisi yine Türkiye’dir. Türkiye, fiziki sınırların dışında, gönül coğrafyasıyla tüm dünyaya komşudur.

Bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğü için, tüm mukaddes değerler için, toprağa düşen kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize hayırlı ömürler dilerim. Tüm dünya bilsin ki eli kanlı insanlık düşmanı tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

eğerli Milletvekilleri;

Bu kürsüden defaten Kapadokya’yı ve Alan Başkanlığını anlattım. Bu konuda kafalardaki soru işaretini gidermek için kısaca bahsedeceğim.

Kapadokya Alanda;

1-Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları

2- Kültür ve Turizm, koruma ve geliştirme alanı

3-Milli park gibi farklı birçok koruma statüsü bulunmaktaydı.

Bu durumun yol açtığı yetki karmaşası geçmişten günümüze kaçak yapılaşmanın artmasına ve bu eşsiz güzelliklerin hak ettiği gibi korunmamasına yol açmaktaydı. Kanunun da esası, temeli ve amacı tam da buydu. Bu işi tüm hükümetler istemişti.





Bir örnek veriyim;

Koruma kurulları kaçak yapının yıkılmasına karar veriyor. Kararı alanla ilgili bakanlıklara gönderiyor. Bakanlıklar birbirine bırakıyor, zaten belediye de bu işi gevşek tutuyor. Al sana kaçak bina ortada kaldı. Ama şimdi tek yetkili olan Alan Başkanlığı, hem kaçak yapıyı tespitinden hem de o kaçak yapının yıkılmasından sorumludur. Dolayısıyla tek bir yetkili merci hem tespit hem de takip işini yapacak; görüldüğü gibi Alan Başkanlığının işi ve asıl görevi bu. Dünyada eşi benzeri olmayan yeri korumak . Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya gösterdiği hassasiyet ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Beyin takibiyle tespit edilmiş olan 250’ye yakın kaçak uygulama ortadan kaldırılmıştır. Özellikle UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri kanunun özüne uygun olarak verimli ve etkin koruma olan Alan Başkanlığına devredilmiştir.

Dolayısıyla burada yapılan eleştiriler haksız ve yersizdir. Yine alanın %96’sı özel şahıs mülkiyetidir. Dolayısıyla rant tartışması yapmak işi sadece sulandırmak içindir. Bunu söylemek ne vicdanidir ne de ahlakidir. Yine Alan Başkanlığıyla, Alanı bütüncül bir bakış açısıyla ele alıp, planlamak; daha etkin bir tanıtım ve reklam yapmak, alanın ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve etkin, verimli çözümler bulmak,

Yatırımcıların çok fazla kurum ve kuruluşla muhatap olması engellenip sadece Alan Başkanlığıyla muhatap olacak.

Şu anda alanın en çok ihtiyacı olan korunması ve yaşatılması sağlamak üzere; alanın bütüncül bir şekilde değerlendireceği üst ölçekli Kapadokya Alan Planlarının hızlıca yapılması.

Benim güzel, aziz Nevşehirli hemşerilerim yabancı misafirin ne olduğunu, turistin değerini çok iyi bilen ve bu işin de kendi geleceği olduğunu hiç aklından çıkarmayan turizm sevdalısıdır.

Nevşehirli hemşerilerim; öngörüsüyle, zekasıyla, vizyonuyla ve girişimci ruhu sayesinde bölgeye ve Türkiye turizmine; kaya oyma otel, yeni butik otelleri, balonları ve yerin altına kaya depolar yaparak bölgeye büyük zenginlik kattılar. Hepsini tebrik ediyorum.

Böyle turizm sevdalısı, girişimci, vizyon sahibi hemşerilerimin önünü açmak için, işlerini kolaylaştırmak için, onların çok istediği Alan Başkanlığını hep beraber kurduk.

Alan komisyonu toplantılarını yapıyor ve yaklaşık 50’ye yakın karar aldı. Binamız hazır, teşkilatımız hazır; hem Kapadokya’nın hem de Türk turizminin emrindeyiz.

Kapadokya, seçkin misafirlerin konakladığı ve ülkeye en çok döviz bırakan müşterilerin gözde yeridir.

Kapadokya, Türk turizminin çok yakında lokomotifi olacaktır. Türkiye’nin reklam yüzü olacaktır.

Türk turizmine ve ülke ekonomisine en büyük desteği de Kapadokya verecektir.

(Davet); birçok Bakanımız, birçok Milletvekili arkadaşımız davetimize icabet ettiler. Hepsi de gün sonunda hayal ettiğimizden, umduğumuzdan ve anlattıklarınızdan çok daha güzel olduğunu ifade ettiler.

Kapadokya anlatılmaz gelip-görüp-yaşanır ve hayran kalınır.

O yüzden sadece tabii alanın dışında Kozaklı'mız var; şifa su kaynağı, 8 bin yatağıyla tüm Türkiye'nin hizmetindedir, çok şifalı suları vardır. Yine bir Hacı Bektaş Veli pirimiz var. Sevgi ve hoşgörünün temsili olan Nevşehir yerin altı ile yerin üstüyle, insanlığıyla, doğasıyla gerçekten muhteşem güzel bir yer, hepinizi bekliyorum.

2020 yılı bütçemizin ülkemize, milletimize, ümmete hayır, bereket, huzur getirmesini temenni ediyor, yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.” dedi.



