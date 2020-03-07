Açıkgöz, "Toplumların Mimarları Kadınlardır"

“Toplumların Mimarları Kadınlardır”

Tarihi ve İslam inancı geleneğimizden gelen özel değerde “Milli iradenin en büyük savunucusu kadınlarımızdır.” Vatan ve millet müdafaası için eşlerini, evlatlarını siper eden kudret timsali; ailesinin birlik ve beraberliğini ayakta tutan merhamet örneği ile kadın kahramanlarımız bizlerin kutsal değeridir. Ailenin, temel taşı kadınlarımız; toplumların da mimarlarıdır. Vatanımız, ‘Anadolu’ ismini fedakâr kadınlarımızdan almıştır. “Cennet, anaların ayağı altındadır.”ı bizim geleneğimizin ve göreneğimizin temeline yerleştiren bir iman sorumluluğumuz var.

Kadınlar, bizim için bir gün değil her zaman değerlidir. 15 Temmuz’da en ön saflarda tanklara, uçaklara, mermilere kendisini siper eden vatansever kadınlarımız, bir kez daha tüm dünyaya cesaretin ve vatanseverliğin timsali olduğunu göstermiştir. İdlib’de destan yazan kahramanlarımızın fedakâr annelerine de selam olsun; koç yiğitlerimizi doğuran tüm analarımıza da selam olsun.

18 yıldır kadınlarımızın, kız çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata etkin ve verimli bir şekilde katılımlarını sağlamak için gereken sosyo-ekonomik her adımı attık, büyük adımlar atıyoruz ve 2023 hedeflerimize yürürken daha büyük adımlar atmaya da devam edeceğiz.

AK Parti olarak bizler; etnik, mezhepsel, dilsel hangi konuda olursa olsun insanların hor görülmesine, ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kötü muameleye tabi olmasına karşı olduk. Kadınlarımızın evde, iş yerinde, sosyal hayatta şiddete maruz bırakılmasını ruhen, vicdanen, ahlaken asla kabul etmedik, etmeyeceğiz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle annelerimizin, kadınlarımızın ve bacılarımızın bu önemli gününü en içten dileklerimle kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi