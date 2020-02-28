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Açıkgöz, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz'ün, 27 Şubat 2020 Perşembe günü İdlib'de kahraman Mehmetçik'imize düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz adına baş sağlığı mesajı

Nevşehir 28.02.2020, 16:11
Açıkgöz, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”
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“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”

İdlib’te gerçekleştirilen menfur saldırıda şehadete yürüyen kahraman Mehmetçik’lerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, kahraman milletimize de başsağlığı diliyorum. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve ezan-ı Muhammed’iyenin uğrunda canlarını siper eden koç yiğitlerimize milletçe minnettarız. Rabbim kahramanlarımızdan razı olsun.

Mehmetçik’lerimize yapılan hain saldırı sonucunda rejim güçlerini; kahraman silahlı kuvvetlerimizle en ağır şekilde vurduk ve vurmaya da devam ediyoruz. Mesele, memleket meselesidir; gün her zamanki gibi birlik ve beraberlik günüdür. Aziz ve kahraman milletimiz dualarıyla, destekleriyle silahlı güçlerimizin yanlarındadır. Türkiye Cumhuriyeti de gereken cevabı en ağır şekilde vermektedir.

Rabbim; kahraman milletimizi her daim muzaffer eylesin…

Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

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