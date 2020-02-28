Açıkgöz, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak”

İdlib’te gerçekleştirilen menfur saldırıda şehadete yürüyen kahraman Mehmetçik’lerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, kahraman milletimize de başsağlığı diliyorum. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve ezan-ı Muhammed’iyenin uğrunda canlarını siper eden koç yiğitlerimize milletçe minnettarız. Rabbim kahramanlarımızdan razı olsun.

Mehmetçik’lerimize yapılan hain saldırı sonucunda rejim güçlerini; kahraman silahlı kuvvetlerimizle en ağır şekilde vurduk ve vurmaya da devam ediyoruz. Mesele, memleket meselesidir; gün her zamanki gibi birlik ve beraberlik günüdür. Aziz ve kahraman milletimiz dualarıyla, destekleriyle silahlı güçlerimizin yanlarındadır. Türkiye Cumhuriyeti de gereken cevabı en ağır şekilde vermektedir.

Rabbim; kahraman milletimizi her daim muzaffer eylesin…

Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi