Açıkgöz, "Ramazan-ı Şerif'imiz Mübarek Olsun"

Ramazan-ı Şerif’imiz Mübarek Olsun

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif’te gönülleriniz huzurlu, sofralarınız bereketli olsun. Yüce Rabbimiz ilahî emrinde; “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin.” (Bakara, 2/185) diye buyuruyor. Milli birlik ve beraberlik içerisinde huzurla oruçların tutulduğu, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in hatimlerle evlerimizde okunduğu, ibadetlerin yapıldığı, sofralarımızda maddi ve manevi değerlerin paylaşıldığı, bizlerin ferdi ve toplumsal olarak rahmetinden ve faziletinden faydalanabileceğimiz kutlu bir aydır. Hoşgörü, saygı ile gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı, İslami değerlerle bezenmiş tarihsel ve kültürel zenginliklerimizin bir arada yaşandığı; ülkemiz, İslam coğrafyaları ve tüm insanlık için barışın, kardeşliğin, huzur ve refahın hâkim olduğu bir vaktin yaşanmasını dilerim. Evlerimizi çekirdek ailelerimizle manevi bir okula dönüştürerek, çocuklarımızla birlikte Ramazan-ı Şerif’i en güzel şekilde ihya edelim.

Sağlıklı yarınlara hep birlikte ulaşmak için bu yıl iftar sevincini ve sahur bereketini evlerimizde ailemizle yaşayacağız ancak insanlığa yardım elimizi uzattığımızda da mesafeler uzak olsa bile gönüllerimiz bir olacaktır. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık tedbirlerimiz kapsamında bu yıl evlerimizden; iftar sevinci, teravih namazı, mukabele ile dualarda buluşmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade ederek, her zorlukla beraber kolaylık müjdesini yaşayarak dünya ve ahiret hayatımızda refaha ulaşmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin inşAllah. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e salat ve selam olsun.

Ramazan-ı Şerif ayımızın; hayırlara, iyiliğe, yardımlaşmaya, barışa ve dünya milletlerinin kardeşliği ile yaşadığımız salgından kurtulmaya vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz eder; sağlık, afiyet ve mağfiretle cümlemizi Ramazan Bayramı’na ulaştırmasını dilerim.

Nevşehirli hemşerilerimizin, ülkemizin, İslam coğrafyalarımızın ve tüm insanlığın Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Rabbim, İslam sancaktarı kahraman milletimizi her daim muzaffer kılsın.

Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi