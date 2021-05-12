Açıkgöz, "Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun"

Ramazan Bayramı’mız Mübarek Olsun

“Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirâh, 94/5-6), ilahi müjdesi; ülkemiz, Müslüman kardeşlerimiz ve tüm insanlık için en kısa sürede tecelli etsin inşAllah. Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde dünyada zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu; vatanımızda, yakın coğrafyamızda, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, mahzun coğrafyalarda, Türk-İslam âleminde ve tüm dünyada sağlık, birlik, beraberlik, huzur, barış, güven ve istikrar ortamının hâkim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan maneviyatımızın yoğunlaştığı Ramazan ayında, bu yıl da iftar ve sahur bereketinin evlerimizde, milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının da gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı’mızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Büyüklerimizin elini bu bayram da öpemesek de her zamanki gibi dualarında yer almayı istiyoruz. Teknolojiden faydalanarak, telefonla arayarak tüm gönüllere ulaşmaya hep birlikte gayret edelim.

Küresel salgınla mücadelede Türkiye başarılı bir ülke olarak vatandaşlarımıza haklı gururu yaşatsa da biliyoruz ki bu zorlu şartlarda olumsuz etkilenen tüm sektörlere gereken desteği verecek devletimizin kudret elinden hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın şüphesi olmasın. Her zorluk gibi bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içerisinde, sabırla aşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 19 yıldır güçlü sağlık alt yapısıyla, yatırım, planlama, güçlü ekonomi, istikrarlı kalkınma modeliyle 2023 hedefimizde milletimizle el ele gönül gönüle kutlu yolculuğumuz devam ediyor. Her türlü terör ve ekonomik saldırılarına rağmen güçlü Türkiye’yi yolundan döndürecek hiçbir fani güç yoktur. Allah’ın izniyle mazlumların, mağdurların umudu, İslam’ın sancaktarı Türkiye; dünyaya uzanan yardım eli olmaya ve ilelebet güçlü yaşamaya devam edecektir.

Toplum sağlığının korunması adına gece gündüz demeden üstün fedakârlıkla canlarını dahi feda eden sağlık çalışanlarımız ile terörle mücadele kapsamında vatanımız ve milletimiz için üstün fedakârlık gösteren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; kahraman gazilerimize de acil şifalar dilerim. Kahraman milletimize sabırları ve evde kalarak toplumsal sorumluluğu destekleri; başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize de salgınla mücadelemizde göstermiş oldukları cesaretleri, kahramanlıkları için minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyorum.

Salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmayarak, kontrollü sosyal yaşamımıza dönüşte; doğasıyla, tarihiyle, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, balonlarıyla, ören yerleriyle, peribacalarıyla; sıcak, içten, samimi insanlarıyla, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan güzel atlar diyarı Kapadokya'mıza tüm eş ve dostlarımızı, yerli ve yabancı konuklarımızı bekliyoruz.



Mübarek Ramazan Bayramı’mızı kutlar; şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık âlemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, saygılarımı sunarım.

Selam ve dua ile…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divan Üyesi