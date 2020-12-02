AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

"‪Özel İnsanlar, Ortak Sorumluluğumuzdur”

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; "‪Özel İnsanlar, Ortak Sorumluluğumuzdur. Toplumumuzun en önemli meselelerinden biri olan özel insanlarımız, engelli vatandaşlarımızla ilgili konulardaki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor; tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Açıkgöz, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. “Toplumumuzun özel insanları olan engelli vatandaşlarımızın sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaçlarını karşılamak bizlerin öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti Hükümetleri ve devlet olarak 18 yıllık görev sürecimizde hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız kalmadık. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özel insanlarımızı ötekileştiren, toplumdan uzaklaştıran değil, kardeşlerimizi toplumun önemli değerleri haline hep birlikte getirdik. Engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını yasalarla güvence altına alarak sosyal bir reform gerçekleştirdik. Hep birlikte el ele vererek toplumsal bilincimizi ve ilgimizi artırarak bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu unutmayarak sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Evde bakım hizmetleri ile ailelerimize ve engelli kardeşlerimize her daim destek olmaya çalıştık. Toplumumuzun en önemli meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili konulardaki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, fedakâr ailelerini sevgiyle, saygıyla ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum.” dedi.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı

