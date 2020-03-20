Açıkgöz, "Miraç Gecemiz Mübarek Olsun"

Miraç Gecemiz Mübarek Olsun

Kutlu ve manevî yolculuğu ifade eden İsrâ ve Miraç; Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur. İlahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk; arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da insanlığa öğretmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere Miraç’tan üç hediye ile dönerek; müminin miracı 5 vakit namazı, Rabb’imizin bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı hatırlattığı Bakara Suresinin son iki ayetini, tevhid inancı olan herkesin kurtuluşa ereceği müjdelerini insanlığa tebliğ etmiş ve kurtuluş yolu olarak bizlere göstermiştir. İlahi kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ışığında dünya ve ahiret için Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız. Her haliyle insanlığa örnek olan kutlu Peygamber’imizin temizlik ve sağlık hususlarındaki sünneti, insanlık ve dünya sağlığı için ne kadar önemli olduğunu salgın hastalıkla küresel mücadele eden dünya bir kez daha anlamıştır. Kul hakkından sakınmak için başta kendi temizliğimizi sağlayıp, toplumsal sağlığın korunması için de uyarılara hep birlikte riayet etmeliyiz.

Bu kutlu gecede Rabbimizden incinmiş kalpleri birleştirmesini, hata ve günahlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Allah’ım her türlü fitne, fesat ve hastalıktan bizleri muhafaza eylesin. Muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eylesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, Miraç Gecemizin gönül coğrafyalarımızda yeniden bir uyanışa vesile olmasını temenni eder; Nevşehirli hemşerilerimin, aziz milletimizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, âlem-i İslâm’ın Miraç Gecesini tebrik ederim. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe ulaştığı geceleri Rabbim bizlere gösterecektir inşallah. Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden salgının, terörün, şiddetin, savaşın ve düşmanlığın yerini barışa, sağlığa, afiyete ve huzura bırakmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimize, Al ve Ashabına salatu selam eyler, ortak dualarda buluşmayı temenni ederim.

Bu mübarek gece vesilesiyle ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımla yâd ediyorum.

Selam ve dua ile sağlıklı günler diliyorum.



Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi