Açıkgöz, “Kutsal mekânları korumak; imkân meselesi değil iman meselesidir”

​AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz daha öncesinde yaptığı ‘Kudüs Çağrısı’ na iştirak eden hemşerilerimizle birlikte Müslümanlar’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı ve kutlu belde Kudüs’ü Mevlid Gecesinde ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi Haftasını da kutlayan Açıkgöz, “ ‘Kalbimizin bir yarısı Mekke bir yarısı Medine, üzerinde de bir tül gibi Kudüs vardır’, öyleyse gelin hep birlikte Kudüs’e her an sahip çıkalım. Kardeşlerimizin yanında olalım. Aziz milletimizin ve cesur liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, muhabbetlerini buradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Ümmetin umudu kahraman milletimiz, mazlumların gür sesi Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; her şartta ve her daim kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

Müslümanların Mekke´deki Mescid-i Haram ve Medine´deki Mescid-i Nebevi´den sonraki üçüncü kutsal mabedi olan Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya 400 yıl boyunca hizmet etme şerefine nail olmuş bir milletin evlatları olarak kutsal mabedimizi ziyarete aziz hemşerilerimizi tekrar davet etmek istiyorum.

İmkânı olan herkes, bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak lütfen Kudüs´ü, Mescid-i Aksa´yı ziyaret etsin.

Barış Pınarı Harekatı’mızla Türkiye’siz yeni bir dünya düşünülemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha bildirdik. Rabb’im, kahraman ordumuzu, aziz milletimizi, kadim devletimizi, şanlı bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.

Kudüs bizimdir; hayırsever ve gönlü yüce, çağrımıza iştirak eden Nevşehirli aziz hemşerilerimizle, Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi temsilcilerimizle planlandığımız gibi Kudüs´ü bizzat ziyaret ederek, kardeşlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.